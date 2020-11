Présidence à la Caf : cinq candidats en lice

Jusqu’à jeudi soir, cinq candidats avaient déposé leurs dossiers pour l’élection au poste de président de la Caf. Il s'agit du Malgache Ahmad Ahmad, président sortant, du Sud-Africain Patrice Motsepe, de l’Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et su Sénégalais Augustin Senghor, actuel président de la Fédération sénégalaise de football. Cinq candidats pour l’élection du président, c’est une première à la Caf. D’aucuns diront que c’est une bonne chose pour l’image de l’institution.

Quelques heures après l’annonce du dépôt de candidature du Malgache, la Fifa a fait fuiter, à travers des médias, la mise en "boîte" du président de la Caf. Conséquence directe : des candidatures ont fleuri, à l’instar de celle du Sud-Africain Patrice Motsepe, le milliardaire et président du club des Mamelodi Sundowns, et du Mauritanien Ahmed Yahya, présenté comme le protégé du président de la Fifa. Sans oublier Me Senghor, un homme de l'ancien président de la Caf, Issa Hayatou . La candidature du Sud-Africain est qualifiée de très sérieuse par plusieurs observateurs. En effet, Gianni Infantino l’a désigné ambassadeur de la Fifa. Il a tous les atouts pour être le futur président de la Caf.