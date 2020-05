Gabon U17 2017 : des fortunes diverses trois ans plus tard

Après leurs prédécesseurs, les membres de la sélection gabonaise des moins de 17 ans présents à la Coupe d’Afrique des nations 2017 de ladite catégorie connaissent, eux aussi, une suite de parcours contrastée. Certains ont ainsi poursuivi leur progression. D’autres ont disparu des radars depuis la phase finale disputée sur le sol gabonais (Libreville et Port-Gentil), où l’équipe dirigée par Pierre Mfoumbi avait fait chou blanc, avec trois revers en autant de sorties, respectivement face à la Guinée (1-5), le Ghana (0-5) et le Cameroun (0-1)

Des 21 sélectionnés, Alain Miyogho est incontestablement celui qui a connu la trajectoire la plus logique. Membre ensuite de la sélection U20 et retenu chez les A, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2019, par Jose Antonio Camacho et Daniel Cousin, les deux derniers sélectionneurs du Gabon avant Patrice Neveu, le milieu offensif est, par ailleurs, devenu un pilier de son club formateur Mangasport, avec lequel il a disputé une campagne africaine en 2018.