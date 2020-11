Gabon-RDC : comme une finale

Après la victoire, mardi dernier, de la RDC (1-0, 6 pts) face à l'Angola (1 pt), le Gabon (7 pts) sait désormais ce qui lui reste à faire pour se qualifier.

L'heure n'est donc plus aux calculs et autres supputations. Dans la mesure où les Scorpions de Gambie, 7 points, reçoivent au mois de mars les Palancas Negras d'Angola, déjà éliminées et, donc, possiblement démobilisées. Une victoire de la Gambie à domicile qualifierait pratiquement les poulains de Tom Saintfiet. Et ce, avant son dernier match en RDC.

Pour le Gabon, l'équation est, par conséquent, simple : battre impérativement les Léopards du Congo pour obtenir les 10 points nécessaires. Ainsi battus, les Congolais, avec 6 points, même en cas de victoire face à la Gambie, totaliseront 9 points. Insuffisants pour se qualifier.

Les Congolais ne viendront pas au Gabon en victimes expiatoires. Car ils savent bien qu'en cas de défaite à Franceville face au Gabon, en plus d'une victoire de la Gambie face à l'Angola, les carottes seront cuites. Les Panthères sont donc averties : il y aura bel et bien match à Franceville. Un match aux allures de finale.



W.N.



