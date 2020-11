AS Val : un partenariat avec le cabinet Neptune consulting

Selon le manager général de l'AS Val, ce partenariat, d'une durée de deux ans, vise, entre autres, à accompagner le club librevillois dans sa restructuration.

"Cette convention de partenariat consiste à accompagner l'AS Val, de manière générale, dans sa restructuration. La formation des encadreurs, la gestion de carrière de nos joueurs, font également partie de cette convention" , indique Farell Mabson Boubala. Autrement dit, par le canal de Neptune consulting, AS Val pourrait désormais placer en Europe ses meilleurs éléments. Mieux, le club veut également renforcer sa visibilité au niveau local.

"Nous allons bientôt mettre en place un site web, une page Facebook, un compte Twitter et Instagram. Et ce, pour être visible à n'importe quel endroit du globe. Nous avons également recherché d'autres partenaires pour des besoins spécifiques. Actuellement, nous avons trois joueurs en France en N2. L'objectif est de faire monter en Europe au moins deux joueurs par an", fait-il savoir. Pour rappel, l'AS Val a été créée en 2011 par l'ancien international gabonais Matthieu Effayong dit Bebey.