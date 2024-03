Franceville : le périple du général de division Brigitte Onkanowa dans les départements

Récemment en mission de travail dans le Haut-Ogooué, le ministre de la défense nationale, le général de division Brigitte Onkanowa a effectué un périple à travers les différentes brigades territoriales placées dans les départements de la province. Histoire de s’imprégner des réalités de travail de ses agents placés dans le Gabon profond.

Dans le même temps, le membre du gouvernement a remis à quatre structures hospitalières des ambulances, don du président de la transition, chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec le souhait que ces unités mobiles servent à sauver des vies humaines. Ce sont notamment, les centres de santé de Boumango, Bongoville, Akiéni et Okondja qui ont bénéficié de ces moyens roulants. Une fois à Okondja, sa ville natale, la ministre a reçu de la part des notables et patriarches de la localité des attributs de pouvoir, sur le plan traditionnel, en guise de bénédiction.

C’était en présence des autorités administratives, et religieuses de la contrée. Après quoi, elle a échangé avec l’assistance sur l’arrivée prochaine du Président de la Transition à Okondja. Non sans appeler les forces vives de la localité à la cohésion sociale.

« La Sébé-Brikolo est un foyer commun pour nous tous. La cohésion et l’entente sont de mises. Ensemble nous allons pouvoir construite Okondja ainsi que nos villages et cantons. Pour une meilleure prise en compte de nos réalités et besoins», a signifié le général de division. La visite du membre du gouvernement dans chaque localité du Haut-Ogooué, lui a permis de s’enquérir des difficultés de chacune d’elles. Le riche séjour du général de division, lui a également permis en qualité de citoyenne, d’assister à la messe du dimanche dite à l’église catholique Christ-roi, en faveur du Président du CTRI et de son gouvernement.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon