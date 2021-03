Assassinat : un meurtrier rattrapé 6 mois plus tard à Nkoltang

RODRIGUE Bobebet, alias " Sonore ", un homme d'une quarantaine d'années avait été retrouvé gisant dans une mare de sang, le 28 août dernier, à Nkoltang, ( "L'Union" du 4 septembre 2020)

RODRIGUE Bobebet, alias " Sonore ", un homme d'une quarantaine d'années avait été retrouvé gisant dans une mare de sang, le 28 août dernier, à Nkoltang, ( "L'Union" du 4 septembre 2020). Il avait été mortellement poignardé à l'aide de fragments de bouteille, à la suite d'un braquage par deux jeunes identifiés comme Yohan Mouity Nzengue, 27 ans, et un certain Jean Tarisse. Le premier a été rattrapé, mercredi dernier, par les éléments de la brigade de gendarmerie de Nkoltang, au terme d'une cavale de six mois.

Relatant les faits, le meurtrier présumé explique que dans la nuit du 28 août, son complice Jean Tarisse et lui se trouvaient dans un bar, à Nkoltang, passant un moment bien arrosé. Rodrigue Bobebet était aussi dans le même troquet, en compagnie d'une autre personne. " Dans le bar, le défunt, qui avait de l'argent sur lui, offrait à boire à tout le monde. À nous aussi. Il partageait même les billets à ceux qui lui demandaient. Tout cela, dans un état d'ébriété avancé ", précise-t-il.

C'est dans cet état lamentable que Yohan Mouity Nzengue et Jean-Tarisse décident de tendre un guet-apens à Bobebet. " Nous avons attendu que les gens s'éloignent pour le suivre à sa sortie ", relate le jeune homme. Une fois Rodrigue Bobebet sur le chemin de sa maison, les deux agresseurs vont le suivre discrètement, avec des fragments de bouteille de bière en mains. Arrivés dans la zone du stade de Nkoltang, ils passent à l'acte.



