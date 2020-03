Football : Malcolm-Thierry Essoue rêve d'Europe

Que de chemin parcouru par le footballeur Malcolm-Thierry Essoue ! Du CMS, en passant par le FC Sapins, le Canon 105 et le Stade Mandji, l'international gabonais aura vu du pays pendant près d'une décennie. Puis, il décide d'aller voir ailleurs. Direction : la Guinée Equatoriale.

Il pose ainsi ses valises aux Leones Vegetarianos, club de football basé à Malabo et appartenant à Bienvenido Ateba Mangue, un ancien d'Air Gabon et actuel directeur administratif et financier de CEIBA, la compagnie nationale aérienne de Guinée Equatoriale.

"Personnellement, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Je n'avais plus envie d'évoluer au pays, malgré les nombreuses sollicitations. Dans ma tête, je me suis dit qu'il me faut relever un nouveau défi. Car ici au pays, quand tu joues plusieurs années sans t'expatrier, on commence à croire que ton talent est déjà usé", explique Malcolm-Thierry Essoue.

La saison écoulée, sous ses nouvelles couleurs, il inscit 4 buts en 12 rencontres. Ce qui n'est déjà pas mal pour une première expérience internationale. Au terme de son contrat avec Leones Vegetarianos, il rentre au Gabon. Malgré l'insistance du club de le voir rempiler, il ne cède pas. Il a d'autres envies : voir l'Europe et retrouver la sélection.

"Depuis mon retour au pays, je m'entraîne avec le Tout-Puissant Akwembe, qui est mon club formateur et qui évolue en D3. Le président du club avait invité le coach Neveu à regarder un des matchs de l'équipe ; histoire de repérer des joueurs. Ce jour-là, j'ai inscrit deux buts. Et le coach Neveu avait coché mon nom dans sa short-list. Je sais que j'ai ma place en sélection, et pour la retrouver, cela passe par une signature dans un club européen", conclut-il.



Hans NDONG MEBALE



