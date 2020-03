Coronavirus et allaitement : Quelle conduite à tenir ?

Recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) jusqu'à six mois, l'allaitement maternel exclusif est le moyen idéal d’apporter aux nourrissons tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et se développer en bonne santé.

Malgré le fait que le nouveau virus venu de Chine soit très contagieux et fasse de nombreuses victimes dans le monde, il n’existe, à ce jour, aucune preuve que le coronavirus passe dans le lait maternel des femmes atteintes du Covid-19 et allaitantes.

Selon nos confrères en ligne e-santé.fr, une étude menée par des chercheurs britanniques et publiée dans la revue scientifique The Lancet a révélé qu’aucune trace de ce virus n’a été retrouvée dans le lait maternel des mamans contaminées. "Compte tenu des avantages du lait maternel et de son rôle insignifiant dans la transmission d’autres virus respiratoires, la mère peut continuer à allaiter", indique l'OMS, dans un document publié recemment sur les lignes directrices provisoires (au 20/01/2020) pour les personnes présentant des symptômes du nouveau coronavirus.