Football : les enjeux de la double confrontation RDC-Angola

En effet, avec zéro point au compteur, avant la 3e journée des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations, qui se jouera au mois de janvier 2 022 au Cameroun, les Angolais savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et sont obligés de remporter cette rencontre.

Pour les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), qui totalisent deux points au compteur, l'équation est simple : prendre six points au soir du match retour, le 17 novembre, contre les mêmes Palancas Negras d'Angola. Avec huit points, la RDC est certaine de prendre au moins la deuxième place du groupe D. Voire en devenir le leader. Et ce, dans l'attente des résultats Gabon-Gambie des 12 et 16 novembre prochains.