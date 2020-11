FAO : moins de 50 % d'importations alimentaires d'ici à 2 022

Celle-ci vise à réduire de 50 % les importations alimentaires à l'horizon 2 022. En effet, l'État dépense chaque année 550 milliards de francs en importation alimentaire. "La stratégie consiste en la mise en place des réformes et mécanismes qui vont permettre de booster la production, la transformation et la consommation locale", a indiqué le ministre.

Le Gabon veut atteindre, d’ici à 2022, une production de 20 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de maïs et de soja, 51 000 poulets, 18 000 porcs et 40 000 bovins. C'est d'ailleurs à cet effet que notre pays vient de créer cinq zones agricoles à forte productivité dans les localités de Kango et Andeme dans la province de l’Estuaire, Idemba et Mboukou dans la Ngounié et Bifoun-Abanga dans le Moyen-Ogooué.