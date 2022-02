Football : le jeune Saint-Héritier Mikala Mabounda à Londres

L'attaquant de couloir gauche des moins de 17 ans de la formation de l'Académie des Pépites d'Or (APO) de Libreville, Saint-Héritier Mikala, séjourne depuis dimanche dernier à Londres (Angleterre). Dans la capitale anglaise, notre jeune compatriote, à l'instar de 180 autres jeunes venus du monde entier, a rejoint le camp Garuda Select Program, dirigé par deux anciens internationaux anglais Dennis Frank Wise et Desmond Sinclair Walker. "Ce grand camp regroupe de jeunes joueurs issus de plusieurs nationalités. Ils sont préparés durant plusieurs mois afin de jouer, au mois de mai prochain contre une grosse écurie de la capitale anglaise de leur catégorie d'âge. Et à l'issue de ces rencontres, et à la lumière des performances réalisées, ils signeront des contrats en intégrant lesdits clubs afin de poursuivre leurs carrières", renseigne le président de APO Perah Peraldo Ongoua Allogo.

À Libreville, le jeune Mikala Mabounda, qui est né le 19 juin 2006, a été retenu au terme d'un camp de détection organisé il y a plus de cinq mois par L'ONG Wami Talents Omnisports, structure créée par l'ancien international gabonais Duval Nzembi. Et ce, en partenariat avec l'Agence de management international Rainbow Sports Entertainment. "Saint Héritier Mikala Mabounda est un jeune talent qui a de suite attiré notre attention lors de la détection. Ses qualités techniques, sa vivacité et son sens du placement ont séduit. Et durant un mois, nous avons préparé le jeune sur le plan mental, physique et psychologique. Pour moi, il ne fait aucun doute, ce garçon a toutes les qualités pour réussir", assure Duval Nzembi. Les débuts, affirme Saint Héritier Mikala Mabounda, " furent difficiles. Surtout à cause du froid. Mais maintenant je me suis très bien adapté. Car, j'ai un challenge à réaliser : celui de réussir".

Willy NDONG

Libreville/Gabon