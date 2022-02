Conflit homme-éléphant : Lee White veut accompagner les victimes

Le ministre des Forêts, Pr Lee White, était dernièrement à Kango, le chef-lieu du département du Komo, au chevet d'une cultivatrice victime d'attaques des pachydermes. Objectif : toucher du doigt les dégâts causés aux cultures et y apporter des solutions pérennes. L'activité du membre du gouvernement entre dans le cadre de l’atténuation et du suivi de la gestion du conflit homme-éléphant (CHE) au Gabon. Et le ministre chargé de l'Affectation des terres de confier : "Nous sommes ici pour trouver des solutions à ce phénomène, qui prend de plus en plus d’ampleur dans notre pays. Je suis venu rencontrer une maman qui cultive de la banane et dont la plantation a été détruite par des éléphants. L’une des solutions envisagées pour remédier à cette problématique – hormis la construction des barrières électriques adaptées aux pratiques culturales des communautés locales – est de mettre en place un logiciel qui va nous permettre de cartographier avec précision et efficacité les plantations et l’ensemble des dégâts causés par les éléphants.

Ce logiciel sera déployé à travers le Gabon et permettra un meilleur suivi des compensations des victimes. " Pour mémoire, au terme des assises nationales sur la gestion du CHE de décembre 2021, le gouvernement a prévu une enveloppe budgétaire de 2 milliards de francs dans la loi de finances 2022 pour régler ce problème de manière efficiente. Aussi, une base de données a-t-elle été créée pour faciliter l’évaluation des dégâts et assurer la transparence dans la collecte des informations sur le terrain. Le membre du gouvernement a clos sa sortie dans le parc à bois d’Ekouk et dans la zone agricole à forte productivité (ZAP). Il voulait jauger le contrôle des activités forestières sur site et s’assurer de l’application des règlementations y relatives.

SCOM

Libreville/Gabon