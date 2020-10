Football : le FC Ilves refuse de libérer Missi Mezu

Il avait été appelé à la dernière minute pour remplacer l'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, blessé dimanche dernier à la cheville, lors de la rencontre de Premier League contre Sheffield United Football Club. Malheureusement l'international gabonais, Gaëtan Missi Mezu, sociétaire du club finlandais du FC Ilves (D1), ne pourra effectuer le déplacement de Lisbonne. Et pour cause, les dirigeants du club finlandais ont catégoriquement refusé de libérer leur joueur. Au motif que la convocation envoyée par l'encadrement technique des Panthères est arrivée hors délais.

" La convocation est arrivée au club lundi. Soit six jours avant la confrontation Gabon-Bénin du 11 octobre prochain à Lisbonne. Or, la Fédération internationale de football association est claire : les convocations aux clubs doivent être envoyées 15 jours au plus tard avant le match pour lequel le joueur est convoqué. Or, la convocation de Missi Mezu est arrivée hors délais. Conséquence : le club, malheureusement, a refusé de le libérer", indique une source digne de foi.