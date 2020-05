Football : la Fégafoot va verser la subvention de la Fifa directement aux ayants droit

Au regard de la situation épidémiologique actuelle due au nouveau coronavirus qui paralyse le monde du football et ses acteurs en particulier, la Fédération internationale de football association (Fifa), consciente des difficultés financières auxquelles font face ses membres, a décidé de mettre en place un programme d'aide financière.

Dans une note circulaire n° 1715 du 24 avril 2020, l'instance faîtière du football mondial a annoncé l'élaboration et la finalisation "d'un programme d'aide financière unique à toutes les associations nationales du monde entier, afin de soulager leur détresse financière", suite à la crise mondiale sanitaire liée au Covid-19. C'est à la suite de cette initiative de la Fifa que la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a envoyé, il y a quelques jours, un courrier à chaque ayant droit indiquant qu'en "prévision de la mise en place effective de cette aide, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir le Relevé d'identité bancaire (RIB) et le code IBAN de 30 joueurs et 5 encadreurs de votre club".

Toutefois, au regard du contexte sportif gabonais encore marqué par un manque d'autonomisation des clubs professionnels, et par souci d'organisation des instances régulatrices du football gabonais, des interrogations demeurent sur la capacité de la Fégafoot à réussir ce travail d'identification. Pis, quelles solutions de rechange pour les joueurs et encadreurs ne disposant pas d'un compte bancaire ? Aussi, à l'exemple de la Fédération mauritanienne de football, la Fégafoot entend-elle élargir la distribution de ces fonds à l'ensemble des acteurs du football gabonais ? Sur quelles bases et critères se feront les différentes répartitions ?



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport