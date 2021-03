Football : Jim Allevinah fait exploser ses records en Ligue 2

PASSÉ en trois ans de l'anonymat du FC Marmande à l'antichambre de la Ligue 1 avec Clermont-Foot, Jim Allevinah, l'une des révélations de la saison écoulée, n'a pas raté l'exercice de la confirmation en Ligue 2. Dans ce championnat révélateur des talents ayant parfois pris des chemins de travers avant de trouver la lumière, l'attaquant gabonais est désormais une valeur sûre. Un élément majeur du brillant compartiment offensif des Clermontois, deuxième meilleure attaque de Ligue 2 avec 47 buts.

Un attaquant de couloir en progression qui a plus que doublé ses statistiques de la saison écoulée en Ligue 2 arrêtée après 28 journées (2 buts et autant de passes décisives en 22 matchs). En ouvrant le score mardi contre l'En-Avant Guingamp, pour une large victoire du Clermont Foot (5-0), Allevinah a en effet porté son total à 10 buts. Auxquels s'ajoutent 5 passes décisives. À dix levées du verdict. Faisant de lui un maillon fort du trio explosif (37 buts et 13 passes décisives) qu'il forme avec le Franco-Malien Mohamed Bayo (17 réalisations) et le Béninois Jodel Dossou (10).