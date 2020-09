Fédération gabonaise d'athlétisme : la voie royale pour Taty

Le document signé de Bruno Konga, le président de la Région III/Afrique centrale de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), l'a, en effet, déclaré unique candidat éligible pour la présidence de l'instance fédérale, le 10 octobre prochain. C'est suite à l'analyse des dossiers de candidature enregistrée au siège du Comité national olympique gabonais, pour l'élection aux différents postes du prochain bureau exécutif.

Un renouvellement pour lequel Jacques Essono Obame, Jan-Baptiste Magambou et Adelphe Zue Essono feront également cavalier seul, respectivement pour les fonctions de vice-président, de secrétaire général et de trésorier général. L'autre pan de la correspondance envoyée depuis Bangui (République Centrafricaine) a concerné le renouvellement des bureaux des ligues de l'Estuaire et du Haut-Ogooué.