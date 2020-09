CF Mounana : un véritable vivier pour les Panthères

Et comme seul le travail paye, le CF Mounana vient d'être récompensé, une fois encore, avec la convocation, en sélection, de trois de ses poulains, dont deux issus du centre de formation. En effet, Fahd-Richard Ndzengue Moubeti (20 ans), Junior Nouby Fotso (21 ans) et Bongo Mbourou (24 ans) font partie de la liste des 23 de Patrice Neveu.

Mieux, l'homme se souvient du début de carrière de ses deux "fils". "Fahd est arrivé au centre à l'âge de 9 ans. C'était un petit bout de chou. Nouby, à 10 ans. J'ai pris soin d'eux comme de mes fils. Ils étaient transportés, nourris, logés, soignés, inscrits à l'école. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour leur assurer une formation de qualité. Et aujourd'hui, je suis fier du chemin parcouru. Nous, dirigeants, avons l'obligation de donner un sens à la vie de nos jeunes. De leur donner de l'espoir. Et c'est ce que nous avons fait et sommes en train de faire. Nous n'avons pas calculé l'argent englouti dans la formation de nos enfants. Nous l'avons fait par amour de nos jeunes et de notre pays", a-t-il ajouté.