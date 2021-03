L'opération qui a duré plusieurs jours était organisée au bénéfice des agents et prestataires locaux.

DANS le cadre du plan d’urgence de riposte contre le Covid-19 à Port-Gentil, au regard de l’augmentation du taux de positivité, et sur les instructions, apprend-on, des plus hautes autorités de mutualiser les efforts pour une lutte efficiente à travers l’organisation des tests massifs, la société Perenco Oil & Gas Gabon vient d'organiser, dans ses locaux, une campagne de dépistage massif à l’endroit de son personnel basé à Port-Gentil, et des prestataires opérant à sa base du nouveau port. L'opération a touché environ 500 personnes.

Pour la mise en œuvre technique de celle-ci, le gouverneur de la de province l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome-Ayong, a effectué le déplacement à la base Perenco de Port-Gentil, en vue d’apprécier les efforts fournis par l’opérateur économique dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Pour cela, l'entreprise a bénéficié de l’assistance de la Direction régionale de la santé (DRS) pour assurer la veille épidémiologique.

Le protocole de dépistage retenu pour cette opération, selon le directeur général adjoint, Nestor Awaurhet, s'exprimant au nom du directeur général, Baptiste Breton, est le même que celui édicté par la Commission provinciale pour la campagne de dépistage massif lancée le samedi le 27 février 2021 à savoir : la pratique des tests rapides antigéniques Covid-19.



René AKONE DZOPE



