Gabonais de l'étranger : Aubameyang sanctionné par Arteta face aux Spurs de Tottenham

• Aubameyang (Arsenal) : les Gunners se sont imposés dimanche contre Tottenham (28e journée, 2-1) sans leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, qui a passé l'intégralité de la rencontre sur le banc. Fait inédit ! L'attaquant gabonais a été puni pour être arrivé en retard lors du match face à Tottenham. Si le Gabonais était en retard, il avait une bonne raison. En effet, à bord de sa voiture de luxe, il a été bloqué durant plusieurs dizaines de minutes dans des embouteillages dans les rues du nord de Londres.

• Denis Bouanga (Saint-Étienne) : les Verts se sont imposés à Angers (29e journée, 0-1). Un succès qui permet à Denis Bouanga et ses coéquipiers de s'éloigner un peu plus de la zone de relégation. Titulaire, le Gabonais a écopé d'un carton jaune pour une semelle sur un adversaire, avant de céder sa place à Anthony Modeste (90e+4).

• Bruno Ecuele Manga et Didier Ndong (Dijon) : battu contre Bordeaux (29e journée, 1-3), Dijon reste scotché à la dernière place du classement avec seulement 15 points et compte 11 longueurs de retard sur Nîmes (18e et barragiste). Au cours de cette rencontre, le défenseur central des Panthères, Bruno Ecuele Manga a passé un mauvais après-midi.