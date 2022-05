Lebamba : collecte de fonds pour la réhabilitation du bac d'Idembé

Le bac qui sert à la traversée de la rivière Louetsi au village Idembé à Lebamba dans le département de la Louetsi-Wano, est à nouveau en panne. Le système de roulement mécanique serait hors d'usage. Selon les maintenanciers, les manivelles permettant aux passeurs de lever et de rabaisser les passerelles de l'engin métallique seraient la cause de cette panne. Une situation qui perturbe ainsi le trafic sur cet axe routier. Ce qui a incité les populations des cantons Douaye et Banganda-Ngounié dans le district de Nzenzélé (département de la Boumi-Louetsi), et celles voisines du canton Louetsi-Soungou (département de Lebamba), à unir leurs efforts pour réparer rapidement le bac afin d'éviter à terme leur isolement.

C'est ainsi que pour aider les pouvoirs publics, elles ont lancé une collecte de fonds. Lesquels seront ensuite mis à la disposition de la subdivision des Travaux publics (TP) de la Ngounié, pour réparer cette pièce défectueuse. Un palliatif en attendant la solution durable avec le projet qui est annoncé de construction d'un pont métallique à cet endroit de la rivière Louetsi.

Isaac MUKETA MUELE

Libreville/Gabon