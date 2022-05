Un tournoi international dénommé Théodore Zue Nguema en perspective à Oyem

Pour immortaliser l'œuvre de l'ancien international gabonais Théodore Zue Nguema, un tournoi international est en vue à Oyem. Une initiative du président du Conseil de surveillance de l’Union sportive d'Oyem (USO), Hubert Daladier Minang-Fils. " Pour notre part, nous souhaitons porter sur les fonts baptismaux le projet d'organiser à Oyem un tournoi international de football des trois frontières (Gabon, Cameroun et Guinée-Équatoriale), dénommé Théodore Zue Nguema.

Cette épreuve, très attendue, aura lieu chaque année en juillet et août et regroupera sous le format play-off, sur deux sites différents, Oyem et Bitam, les équipes de l'USO, l'USB, un club du Cameroun et Estrellas Futuro de Mongomo de la Guinée-Équatoriale (club du défunt) ", a expliqué Minang-Fils. Les demi-finales se joueront respectivement au stade Akoakam (Oyem) et au stade Gaston-Peyrille (Bitam).

La finale aura lieu au stade Akoakam en présence des hautes autorités ou leurs représentants. "Toutefois, le gouvernement gabonais, à travers le ministère des Sports, pourrait à court terme s'approprier ledit projet en l'institutionnalisant à l'image de la Tropicale Amissa-Bongo si rien ne s'y oppose ", a-t-il conclu.

PSNB

Libreville/Gabon