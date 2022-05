CGLU-Afrique : Libreville pourrait abriter le siège régional d'Afrique centrale

La diplomatie gabonaise se vend bien depuis la promesse faite au Caire, en Égypte en 2020, par les membres du bureau exécutif de CGLU-A de faire de Libreville, le siège du bureau régional de l’organisation. Une marque de reconnaissance de l'action de la présidence gabonaise de l’organisation faîtière continentale, avec pas mal d'acquis. On en veut pour preuve le fait que Libreville soit retenue en 2020 pour procéder au choix des candidatures africaines aux postes mondiaux de président et vice-président de CGLU monde.

Aussi, la spécificité du 9e sommet Africités qui se tient à Kisumu, au Kenya, devant un parterre de personnalités, dont le président Uhuru Muigai Kenyatta, l’envoyé spécial des États-Unis sur le climat, John Kerry, le gouverneur du comité de Kisumu Pr Peter Anyang Nyong’o, etc., consacre pour ainsi dire, d’une part, la fin de la présidence gabonaise à la tête de l’organisation, l’élection du nouveau président de CGLU-A et les perspectives de l’organisation. En sa qualité de présidente sortante de CGLU-A, Christine Mba Ndutume-Mihindou n’a pas manqué de remercier les 16 000 collectivités territoriales membres de ladite organisation.

Non sans rappeler à l’assistance les rôles et missions de CGLU-A, le combat mené comme plaidoyers au niveau des chefs d’État du continent, entre autres, par la Charte de bonne gouvernance, les échanges d’expériences entre les villes membres et la défense de la notion de décentralisation auprès des instances décisionnelles ; mais aussi auprès des Nations unies et de l’Union européenne sur des questions d’immigration, de défense des Objectifs de développement durable (ODD), des questions climatiques et les agendas mondiaux.

JMM

Libreville/Gabon