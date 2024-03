Football : Les Panthères un cran en-dessous des Lions de la Teranga

L'ABSENCE de plusieurs joueurs majeurs étaient une opportunité pour les « seconds couteaux » (Clech Loufilou, Medwin Biteghe, David Sambissa, Shavy Babicka et Orphé Mbina) et les bleus (Miche Mboula, Stan Essono) alignés d'entrée par le sélectionneur Thierry Mouyouma de se montrer vendredi soir face à un adversaire de prestige.

Mais sur une pelouse du stade de la Licorne à Amiens, ils ont pour la plupart mesuré la marge qui les sépare ne serait-ce que leur coéquipier cadre Mario Lemina. Et même face à un Sénégal qui a débuté la partie avec sur le banc Sadio Mané, Habib Diallo,, Idrissa Gueye, Pape Gueye , Moussa Niakhate, et Édouard Mendy.

Aaron Appindangoye (12e minute, contre son camp), Mikayil Faye(42e) et Mané (90e) ont assuré un tranquille et indiscutable succès aux Lions de la Teranga. Et un revers à Thierry Mouyouma qui, en plus de ne pas être aidé un élément de base comme Appindangoye, ne pas su trouver la formule idoine pour contrecarrer la supériorité sénégalaise au coeur du jeu.

Et avec ses joueurs, l'efficacité sur les offensives les plus franches pour soit égaliser (à,0-1) ou réduire un score n’était pas au rendez-vous. Score finale (0-3).

James Angelo LOUNDOU

Amiens/France