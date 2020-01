Voeux : Hommage appuyé à Sylvia Bongo Ondimba

Tous les intervenants ont rendu, hier, un vibrant hommage à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, pour son engagement et ses actions multiformes en faveur de ses compatriotes, notamment ceux des couches les plus défavorisées de la population.

Un engagement de tout instant, caractérisé par ses initiatives louables et salutaires en matière de lutte contre les cancers féminins, son combat inlassable en faveur d'une meilleure protection de la veuve et de l'orphelin, sa détermination à œuvrer à l'éducation de la jeunesse gabonaise à travers l'octroi des bourses "Ozavino". Mais aussi son implication dans l'organisation d'événements sportifs, illustration de son ambition à contribuer à l'érection d'une société "d'esprits sains dans des corps sains". Autant d'actions qui font de la première dame du Gabon, une femme au grand cœur, sensible à la situation de ses compatriotes les plus fragiles.

Dans le même sens, d'aucuns n'ont pas manqué de saluer, de la plus belle des manières, le rôle primordial et éminent de Sylvia Bongo Ondimba durant la douloureuse épreuve qu'a traversée le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au cours des mois qui viennent de s'achever. Durant cette période, ont-ils avancé, la première dame du Gabon s'est avérée être un solide et précieux pilier sur lequel s'est appuyé son époux, le président de la République.



J.K.M



