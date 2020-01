Médecine traditionnelle : Que faire après le recensement des acteurs ?

Le secteur de la médecine traditionnelle au Gabon évolue dans un flou artistique. Beaucoup de charlatans ont envahi le secteur, rendant ainsi difficile la démarche de reconnaissance d'un véritable médecin traditionnel. Pourtant, cette science médicale naturelle et ancestrale a l'avantage d'assurer la prise en charge au double plan visible et invisible.

La province de l'Estuaire concentre le plus grand nombre avec 355 praticiens. Les femmes sont les moins nombreuses parmi les "nganga", comme on les appelle généralement. Mariés pour la plupart, avec un niveau d'études secondaires, mais dotés de leurs connaissances traditionnelles par un apprentissage acquis auprès d'un maître, les médecins traditionnels, selon les résultats du recensement, excellent le plus dans le traitement des affections mystiques, les hémorroïdes, les faiblesses sexuelles et les affections gynéco-obstétriques.