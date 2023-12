Transition : Ndong Sima combatif et tout investi à sa mission

COMBATIF et déterminé, le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, s'est entretenu hier, à bâtons rompus, avec les représentants de la presse nationale. En répondant sans langue de bois, aux préoccupations soulevées par ses interlocuteurs et liées entre autres aux inondations, les difficultés des populations d'accès à l'eau et à l'électricité, l'état du réseau routier national, la lutte contre la vie chère, la restructuration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et, tout naturellement, de l'organisation du Dialogue national inclusif prévu en avril prochain et de l'opération du dépôt des différentes contributions à cette grand-messe.

Conscient de la détresse sociale, le locataire de l'Immeuble du 2-Décembre a dit toute sa volonté et énergie, ainsi que celle de l'ensemble des membres de son équipe à apporter des solutions réalistes et pérennes aux problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement ses compatriotes. En inscrivant son action dans la durée dans l'optique de la restauration des institutions, en toute rigueur et objectivité.

Bref, à ses yeux, la tâche est immense mais pas insurmontable. Elle nécessite l'implication de tous de manière à se départir d'un certain nombre de comportements qui ont altéré, par le passé, la marche en avant de notre pays. Fort de "sa main qui ne tremble pas", Raymond Ndong Sima est apparu pleinement investi dans sa mission. En taclant au passage de tous ceux qui lui prêteraient des ambitions, au-delà de celle-ci. En "Homme libre et conscient de ses responsabilités", il n'entend guère se détourner de la voie tracée au soir du 30 août dernier.

Juste KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon