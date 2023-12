RSE : le Groupe BGFI Bank en soutien au secteur éducatif

SOUCIEUX de contribuer au développement de son tissu social, de créer des liens avec ses communautés d'accueil, de promouvoir son sens de l'engagement en matière de responsabilité sociétale, en mettant notamment un accent sur l'action collective, le Groupe BGFIBank a organisé le week-end dernier, en simultané pour ce qui est du Gabon, dans les villes de Libreville, Franceville, Port-Gentil, Oyem et Lambaréné, sa journée de la solidarité, dénommée BGFIday.

Créée en 2014, "cette initiative encourage chaque année, tous les 1er samedi du mois de décembre, l'ensemble des collaborateurs du Groupe à s'engager volontairement en équipe, et à mettre à profit leur temps, leurs efforts, leurs expériences et leurs compétences au service des communautes d'accueil, dans l'ensemble des 12 pays où nous opérons. BGFIDay, c'est également un moment de convivialité qui donne l'occasion aux collaborateurs de faire vivre l'une de nos valeurs fondamentales, qui est "l'esprit d'équipe", a précisé Manying Garandeau, secrétaire exécutif de la Fondation BGFIBank.

Sur le terrain, cette journée a été l’occasion pour les différentes filiales du Groupe de procéder à Libreville à la réhabilitation et l'équipement en ouvrages scolaires, climatisation, ordinateurs et imprimante du CDI et la sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information, au C.E.S Ange MBA.L'équipement en matériel didactique à l'école publique de Batavéa 1 et 3, à la réhabilitation et l'équipement de la salle des professeurs et des sanitaires au Ces public de Pleine Niger et à la réhabilitation et l'équipement en matériel de nettoyage, à l'Ecole publique de Malibé 2.

À Franceville, à l'école publique Ngoungoulou, et du côté de Port-gentil à l'école et à l’Orphelinat de Tchengué, il s’est agi de l’équipement en matériel didactique. À Oyem et à Lambaréné, le Groupe BGFIBank a procédé à la réhabilitation des sanitaires.

H.N.M

Libreville/Gabon