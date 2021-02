Sénatoriales à Bitam  : Démocratie Nouvelle abandonne la course

ET le combat cessa, faute de combattant, pourrait-on tenter de dire, s'agissant de la tournure prise par les élections sénatoriales dans le département du Ntem (Bitam) où, à la surprise générale, la formation politique Démocratie nouvelle (DN) vient de se retirer de la compétition. Elle dont le candidat, Christian Edou-Mintsa, se trouvait en ballottage favorable face à celui du Parti démocratique gabonais (PDG), Emmanuel Ondo-Methogo.

En effet, au terme du premier tour, aucun des deux hommes n'a pu obtenir la majorité absolue prescrite par l'ordonnance 00000021/2018 portant modification de certaines dispositions de la loi 18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs. En son article 16 nouveau ce texte de loi dispose que : " est déclaré élu, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages du premier tour (Lire ci-contre) ". Et elle continue en précisant que " si celle-ci n'est obtenue par aucun candidat, il est procédé dans un délai d'un mois à un second tour ". Et l'on s'attendait à ce que les deux candidats fourbissent leurs armes pour s'affronter, samedi prochain, au 2e tour, car n'étant pas parvenus à se départager de manière absolue.