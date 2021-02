CNSS/Patronat : Le plaidoyer d'une bonne gouvernance sur la table

EN sa qualité de directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Dr Charles Mendoume s'est entretenu avec le bureau de la Confédération patronale gabonaise (CPG), représenté par son président, Alain Bâ-Oumar. En effet, la rencontre qui s’inscrivait dans le cadre du dialogue social permanent et inclusif avec les partenaires de la CNSS, a permis aux deux parties d’avoir un regard croisé pour une bonne gouvernance de l’organisme.

Le patron de la CNSS a d’emblée évoqué les actions mises en œuvre pour améliorer cette gouvernance. À savoir la mise en place de trois comités (trésorerie, créances et préparation de l’échéance des paiements), les modalités de gestion de la Déclaration trimestrielle des salaires (DTS) et du versement des cotisations sociales dues dans les comptes de la CNSS, et domiciliés dans certaines banques.