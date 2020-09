Politique forestière : Lee White édifie la cheffe du gouvernement

Une promesse qui n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Au contraire, celles de la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, en avaient été attentives. D'où la tenue, hier, d'un conseil de cabinet, à la Primature, consacré au secteur des eaux et forêts.

Une séance de travail à laquelle ont participé le ministre des Eaux et Forêts, Lee White, son délégué, Charles Mve Ella, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement et directeurs généraux desdits secteurs.

Occasion idéale pour Lee White et son délégué Charles Mve Ella de faire l'économie de la nouvelle politique forestière à la patronne de l'administration. Non sans s'appesantir sur le plan d’affectation des terres et les zones économiques à créer. À en croire Charles Mve Ella , "la nouvelle politique forestière est en cours d’élaboration et sera très prochainement mise sur la table du gouvernement pour son adoption". Avant d'ajouter : "Conformément aux engagements du président de la République, Ali Bongo Ondimba, 30 000 nouveaux emplois seront créés d’ici 2023 dans le secteur bois."