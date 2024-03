Incendie sur une plate-forme pétrolière de la société Perenco : l'UN réclame une enquête

Bien que les autorités judiciaires se soient saisies de l'affaire peu après la survenue de la tragédie sur une plate-forme pétrolière de la société Perenco Oil and Gas dont le bilan fait état de 5 morts, d'un blessé et d'un disparu, l'Union Nationale (UN), par la voix de sa présidente par intérim, Jeanine Taty Koumba, n'a pas jugé inutile de "demander qu'une enquête soit menée" en vue de déterminer les causes de ce grave incident et que des mesures soient prises pour qu'à l'avenir de tels drames ne se reproduisent plus.

Pour le reste, l'Union Nationale rappelle, tout en le regrettant, la récurrence de ces événements malheureux d'une extrême gravité dans le milieu pétrolier. En effet, les incendies sur les sites d'exploitation pétrolière ne sont certes pas légion, mais on en dénombre tout de même quelques-uns.

On peut citer celui d'Obangue en 2016 appartenant au chinois Addax Petroleum ou celui survenu à la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers (SGEPP) en 2018.

Le parti créé par André Mba Obame et ses amis exhorte le gouvernement de tout mettre en œuvre afin de s'assurer du respect des normes de sécurité dans ce secteur très sensible et important de notre économie.

Dans la foulée, l'Union Nationale a adressé ses condoléances aux familles endeuillées ainsi qu'à l'ensemble du personnel de Perenco Oil and Gas.

A.M

Libreville/Gabon