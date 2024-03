Journée des forêts : l'innovation comme force motrice

À l’instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré le 21 mars dernier, la 12e édition de la Journée internationale des forêts sous le thème "Forêts et innovation : de nouvelles solutions pour un monde meilleur".

La cérémonie a eu pour cadre l'arboretum Raponda-Walker où la secrétaire générale du ministère des Eaux et Forêts, Pamela Marylène Balamy Singatady-Nyama, le représentant de la FAO, de l'organisme de certification FSC et les directeurs généraux ont planté des essences forestières.

L'objectif de cette célébration est d'accroître la prise de conscience par la population mondiale sur les enjeux multiples des biens écosystémiques des forêts et des arbres. Ainsi, Mme Balamy Singatady-Nyama a rappelé à l'assistance qu'à travers cette Journée internationale, l'accent est mis sur l'innovation du fait de son apport à la gestion durable des forêts, au reboisement, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique, à la transformation plus poussée du bois et à la recherche scientifique pour le bien-être de l'humanité.

Elle a également saisi cette opportunité pour relever que les innovations technologiques sont nécessaires pour les systèmes d'alerte rapide contre les incendies et la perte de forêts, permettre une production durable de produits de base tels que le bois d'œuvre, les produits forestiers ali- mentaires, les plantes médicinales et d'autres biens.

Quant au responsable en charge des forêts au bureau sous-régional de la FAO, Jérémie Mbairamadji, il a invité les pays à organiser des activités autour des forêts et des arbres au niveau local, national et régional.

"Les forêts sont l'un des joyaux les plus précieux de notre planète, four- nissant des ressources vitales, régulant le climat et abritant une biodiversité extraordinaire", a-t-il précisé.

Jean MADOUMA

Libreville/Gabon