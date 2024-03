Jeux africains d'Accra : le Gabon, 34e, régresse par rapport à Brazzaville et Rabat

Les 13è jeux africains d'Accra 2023 se sont officiellement achevés samedi 23 mars. Pour les différents états-majors, l'heure est au bilan. Comme il fallait s'y attendre, c'est L'Égypte, grandissime favorite de l'épreuve qui a confirmé son statut avec 186 médailles dont 100 en or.

Le Nigeria, avec ses 125 médailles (47 en or) arrive en seconde position. L'Afrique du Sud (107 médailles), l'Algérie (113 médailles) et la Tunisie (84 médailles) complètent le top 5 de ce classement. Le Tchad, 45e, avec 1 médaille de bronze, boucle la marche.

Le Gabon n'a pas fait mieux qu'à Brazzaville (Congo) en 2015 et à Rabat (Maroc) en 2019 où notre pays avait respectivement occupé la 30e (3 médailles d'argent et 4 de bronze) et 20e place (2 d’argent et 4 de bronze) au classement général des médailles. À Accra, le Gabon se classe 34e avec 1 médaille d'argent et 3 de bronze.

Des médailles glanées par le taekwondo et la boxe. De mauvais résultats qui ne surprennent guère au vu de la situation chaotique que traversent plusieurs fédérations qui n'organisent quasiment aucune compétition domestique mais sont systématiquement propulsés à l'international pour participer aux compétitions.

Dans notre prochaine édition, les raisons d'un échec programmé discipline par discipline.

Willy NDONG

Accra/Ghana