"Patrimoine culturel" : vers la création d'un Haut Conseil des rites et traditions ?

La préservation du patrimoine culturel du Gabon n'était pas en marge des travaux du Dialogue national inclusif (DNI).

Les commissaires de la sous-commission "Patrimoine culturel et Valeurs" ont proposé la création d'un Haut Conseil des rites et traditions. D'après Olivier Idouma, rapporteur général de ladite sous-commission, cette institution pourrait aider à mettre un terme aux dérives constatées dans les sociétés traditionnelles.

"Ce Haut Conseil devrait encadrer les pratiques et mettrait en place un Code de bonne conduite, coutumier traditionnel qui viendrait réglementer les rites et traditions du Gabon. Il aura aussi en annexe la création des maîtres de cérémonie coutumières", a expliqué le rapporteur général.

Le mariage coutumier était également au coeur des échanges. Il a été proposé la fixation d'un âge légal du mariage traditionnel ainsi que l'organisation de la succession en cas de décès d'un des conjoints.

"En harmonisant avec la légalité, nous avons proposé qu'on puisse épouser une jeune fille non plus après la venue de ses menstruations mais à l'âge légal. Il y a aussi le problème du conjoint survivant, notamment le problème de la succession", a ajouté Olivier Idouma.

Autre aspect évoqué, la redéfinition des symboles de la République qui, selon les commissaires, ne cadrent pas avec les aspects culturels du Gabon.

S'agissant de la problématique des droits d'auteur et connexe, les commissaires ont posé le problème de l'existence du bureau gabonais des droits d'auteur (BUGADA), ses missions, les procédures d’acquisition des droits d'auteur et la valorisation des artistes traditionnels et modernes.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon