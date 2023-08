Haut-Ogooué : déjà cinq députés, des conseils d’office et quelques duels

DANS le Haut-Ogooué, le Parti démocratique gabonais (PDG) possède un avantage certain sur le terrain, même si on l'observe quelques poches de pénétration de l’opposition, notamment au nord et au sud de la province. Le retrait de plusieurs candidatures aux législatives pour soutenir le candidat Albert Ondo Ossa brouille quelque peu la lecture de l’issue du scrutin et entretient le suspense. C’est au total 23 sièges de députés qui sont en jeu dans la province. Et déjà, 5 d'entre eux sont dans l'escarcelle du parti au pouvoir, faute d’adversaires.

Cas du siège unique du 1er arrondissement de Franceville où Jean-Pierre Oyiba est candidat ou au 2e siège de la Passa avec Scholastique Kounda. Le PDG est aussi seul au 2e siège du département de Lekoni-Lekori (Akieni) avec Félicité Ongouori Ngoubili. Vont aussi (re)trouver les bancs de l’Assemblée nationale, Malika Bongo Ondimba, candidate dans la Djouori-Agnili (Bongoville) et Éric Ndouna du département de la Djoue. Dans certaines circonscriptions, les listes PDG devraient profiter de cette situation de non-adversaire. Ainsi, celle de la liste PDG au département de la Lekabi-Lewolo (Ngouoni), conduite par Sidoine Angouanda, est assurée de contrôler le conseil. Mais, toute la province n’a rien d'une promenade de santé pour le parti au pouvoir. On sera attentif à quelques circonscriptions électorales. Comme la curieuse confrontation dans la commune de Ngouoni entre la liste du téméraire indépendant Bradley Evans Farrel Djorogo et celle du PDG conduite par Liliane Nadège Ngari. Sous les projecteurs aussi, le 4e arrondissement de Franceville qui a souvent souri à l’opposition.

À suivre la liste de Marcel Libama et des partis DURR face au PDG. Focus aussi sur la confrontation de Justine Lekogho au 2e arrondissement de Franceville. À Okondja, le PGCI conduit par les Okinda (Carlos et Paul) et Jean-Paul Akombi veut faire mordre la poussière à ses adversaires, y compris le PDG, qui a eu pour principal animateur de terrain la nouvelle génération politique incarnée par Max-Samuel Oboumadjogo.

Innocent M’BADOUMA

Haut-Ogooué/Gabon