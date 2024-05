Pétrole : Oil India se positionne sur un deuxième bloc

Une délégation de l’entreprise Oil India Limited a eu une séance de travail la semaine dernière avec le ministre du Pétrole, Marcel Abéké.

Cette entrevue a permis à la société basée en Inde de présenter au membre du gouvernement les projets d’investissement sur lesquels travaillent ces derniers.

"Il était question pour nous de discuter de questions liées à notre exploitation et à nos opérations au Gabon. Au niveau mondial, notre entreprise est la deuxième plus grande compagnie productrice de pétrole et de gaz".

"Nous travaillons en association avec plusieurs pays dont le Gabon, depuis plus de 15 ans et nous espérons continuer d’investir davantage dans ce secteur", a expliqué le directeur financier, Harish Madhav.

Avant de préciser, concernant les investissements : "Nous avons un bloc ici au Gabon et nous venons de boucler notre première partie d’investissement qui a duré 15 ans et nous entamons la seconde".

"Nous aimerions investir dans plusieurs blocs et dans d’autres forages dont deux grands. Nous sommes sur le point de lancer la première et en fonction des résultats, on pourra envisager de poursuivre".

Pour Marcel Abéké, Oil India est un partenaire fiable qui mérite toute l’attention et l’accompagnement de l’État. "C’est une entreprise qui est dans notre pays depuis une quinzaine d’années et ils ont l’ambition d’accroître leurs activités dans notre pays".

"Ils ont déjà eu un bloc et en veulent d’autres. Ils embauchent des Gabonais et ce sont des choses assez intéressantes. Nous ne pouvons que les encourager dans cette voie et les accompagner du mieux que nous pouvons", a souligné le ministre.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon