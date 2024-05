"Ogooue-Lolo 2024" : "Junior Oligui Nguema" est né à Lozo !

Lastourville, samedi 11 mai. Il est 9h43. Accompagnée du colonel Romain Ogoula, chirurgien-dentiste commandant de l'hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) du centre médical de Lozo, notre équipe est témoin d'une histoire exceptionnelle. La naissance d'un mignon garçon surnommé Junior Oligui Nguema. C'est la jeune Emeralia Komba Ngoyi, l'heureuse maman du nouveau-né.

Tout s'est déroulé grâce au professionnalisme de la sage-femme, lieutenant Ornelia Maroga Maganga, et les siennes. Pour marquer l'événement, le capitaine Blaise Roger Lendaghinyo Tchoua Massala et d'autres témoins présents dans la salle d'accouchement, pour rendre hommage au président de la Transition ont décidé de surnommer ce bébé, né dans des circonstances heureuses, "Junior Oligui Nguema".

Pour le colonel Romain Ogoula, c'est "un sentiment de fierté et de plaisir de voir la vie apparaître dans cette circonstance". A l'extérieur, on se croirait un jour de fête. Tant l'affluence, sous les tentes, dans les bureaux et en dehors, est comble. La foule immense a pris d'assaut surtout l'entrée de l'hôpital de campagne où femmes, hommes et enfants se bousculaient pour se frayer un passage.

"Nous avons enregistré 737 patients le premier jour, 761 le deuxième. Ce samedi l'affluence est importante. Le président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite que les populations bénéficient aussi des meilleurs soins. C'est donc la technicité de Libreville qui s'est déportée sur tous les sites, dont celui de Lastoursville qui continue à recevoir les malades venant de tous les horizons de la contrée et d'ailleurs", a estimé le responsable du HMCC.

Mikolo Mikolo

Lastourville/Gabon