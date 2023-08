Législatives/Locales 2023 : les forces en présence dans l'Ogooué-Ivindo

LES électeurs ogivins sont attendus demain dans les bureaux de vote pour y accomplir leur devoir de citoyens. En plus de la présidentielle et des locales, 12 sièges de députés sont concernés par ce scrutin : 2 dans les deux arrondissements de Makokou, 3 dans le département de l'Ivindo, 3 dans le département de la Zadié, 2 dans celui de la Lopé et autant dans la Mvoung. Le PDG est le seul parti politique à faire du 12 sur 12 pour avoir investi des candidats sur l'ensemble des sièges. Ainsi, dans le 1er siège de Makokou, le match aurait pu se jouer entre Guy-Roger Ekazama (PDG), Charles Bilambi (RDP) et Jean- Charles Ngombetsia du RPM. Mais le retrait des deux derniers challengers à la suite de leur ralliement à la plateforme Alternance 2023, laisse le champ libre au maire sortant.

Au 2e siège, il se raconte que des trois concurrents restés en lice contre le "Pdgiste" Alain-Claude Bilie-By-Nze, seul Thierry Edang Metong du RPR pourrait être une menace, en ce qu'il fédérerait certains mécontents de la circonscription politique. Au 1er siège de l'Ivindo, Jean de Dieu Ikouakangoye (PDG) pourrait avoir du fil à retordre avec l'indépendant Pépin Guy Zoumangoye. Ce dernier est un fils de la localité dont les femmes ont retourné l'enveloppe au candidat du PDG. Au 2e siège, il ne resterait plus que Germain Biahodjou (PDG) contre l'indépendant Aziz Julien Odjire Koumoure. Le 3e siège, quant à lui, opposera le ministre Mamadou Boueni à lui-même, ses adversaires s'étant retirés de la course. Dans le 1er siège de la Zadie, Prisca Raymonde Amaheba Koho Nlend (PDG) ne semble plus avoir d'adversaire sérieux. Au 2e, Franck Atabi Bokamba du PDG se garderait bien de tout triomphalisme avant la fin du match. Il pourrait être surpris par la candidate du PSD ou l'indépendant Gesmain Zoulabobe.

Au niveau du 3e siège, rien n'est encore gagné pour Samuel Malela Mbelou (PDG) qui risque d'être secoué par le jeune Freddy Potolo-Mbiel de l'UDIS. Dans le 1er siège de la Lopé, il n'y aura pas match, tant le secrétaire général du PDG, Steeve Nzegho-Dieko possède tout un boulevard pour lui seul. Restera à connaître le taux de participation, au regard de la guerre des clans qui mine localement le parti de l'intérieur. Raphaël Ngazouze, dans le 2e siège, pourrait se retrouver face au candidat du PGCI, René Mambouza, encore à Libreville. Au 1er siège de la Mvoung, il serait prématuré pour la novice Mariella Alène Bekure (PDG) de sabrer du champagne. Didier Biboube Bi Mba, candidat indépendant, dit se préparer activement pour être le prochain député de la circonscription.

Quant au 2e siège, tout devrait se jouer entre le "Pdgiste" Guy Roger Mengue Anvane et Andry Jessy Mbella du RDPG. A moins que l'adversaire du premier ait renoncé à concourir pour rallier la coalition de l'Opposition. Dans l'ensemble, il convient de noter qu'aucun candidat du PDG ne peut se prévaloir d'une quelconque fidélité de sa base. Pas même Alain-Claude Bilie-By-Nze, candidat aux moyens plus importants que ceux de la plupart de ses "camarades" des autres sièges. D'autant qu'il y a aujourd'hui, dans la province, beaucoup de frustrations et de mécontents. En cause, l'affaire des éléphants, les emplois précaires des jeunes dans les sociétés forestières, le problème de l'achèvement de la route Ovan-Makokou, les mensonges érigés en modèle de gouvernance, etc.

Il y a aussi la composition des listes électorales par la hiérarchie qui ne passe toujours pas ici. Sans crier gare, de nombreux recalés œuvrent à le faire payer aux candidats investis. Ce qui serait du pain béni pour l'Opposition.

