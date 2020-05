Covid-19 : stratégie de lutte mise à mal

Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, il est à prévoir, dans les prochains jours, une augmentation exponentielle y relative sur l'ensemble du territoire national. Si l'on s'en tient à la conférence de presse, tenue à l'immeuble Arambo du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19 (Copil-Covid), l'épidémie à coronavirus est déjà présente dans les provinces de l'Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, du Woleu-Ntem et de l'Ogooué-Maritime.

Une situation qui ne laisse pas indifférents les acteurs politiques. C'est le cas de Dieudonné Minlama Mintogo, président d'"Ensemble pour la République" (EPR), une formation se réclamant du "Centre". Le leader d'EPR estime que le gouvernement doit revoir sa copie, dans le cadre de cette lutte contre ce "tueur invisible". "L’heure est grave. Le temps n’est plus, ni à la spéculation, ni à l’hésitation : il faut agir et vite. Un changement radical des méthodes, des hommes et des moyens s’impose à nous", a-t-il récemment affirmé sur sa page Facebook.