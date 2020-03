Covid-19 : La mairie de Libreville s'associe au gouvernement

Selon l'édile de Libreville Léandre Nzue, cette rencontre avait pour but de conjuguer leurs efforts à ceux du gouvernement, afin de juguler le Covid-19. Etant donné que la commune dont il a la charge abrite 800 000 habitants, Léandre Nzue a estimé qu'il était impératif pour lui de prendre le taureau par les cornes en vue de sécuriser les concitoyens.

A en croire le maire central, son équipe avait déjà entrepris certaines actions allant dans le sens de la lutte contre le coronavirus, à savoir la désinfection de certains quartiers de Libreville et la sensibilisation des populations. ''Au niveau du conseil municipal, nous avons pensé "Gabon d'abord", il n'y a pas de clivages politiques en ce moment. Nous nous sommes dit qu'il faut sauver la nation et mettre de côté la politique'', a indiqué le maire de Libreville.

Toutefois, il a regretté le fait que certains compatriotes soient réfractaires à la sensibilisation. Or, cette campagne va dans l'intérêt de tout le monde. Aussi pense-t-il que la menace actuelle est une affaire de tous.

De leur côté, Chantal Myboto et Faustin Bilie Bi Essone (représentant de l'opposition), ont saisi cette occasion pour demander aux populations d'être vigilantes et prendre en compte toutes les mesures préconisées par les autorités dans cette riposte contre le Covid-19. Non sans souhaiter que leurs suggestions soient prises en compte par le gouvernement.