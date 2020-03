Covid-19 : Du matériel médical et des attentes y relatives

Mercredi, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a réceptionné, au niveau de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville, plusieurs lots d'équipements liés au combat contre le Covid-19. Il reste maintenant au gouvernement et à ses strutures mises en place dans le cadre de cette lutte de savoir comment gérer, sans grincement de dents aucun, ce matériel sur l'étendue du territoire national.

"J’annonce que dans les prochains jours, du matériel médical additionnel sera livré à nos personnels de santé, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à la population entière", avait promis le chef de l'Etat lors de son allocution du samedi 21 mars dernier. Moins d'une semaine plus tard, le Gabon a reçu plusieurs lots de matériel médical. Et c'est Ali Bongo Ondimba lui-même qui a effectué le déplacement de l'aéroport international Léon-Mba pour réceptionner ces équipements. Il était accompagné pour la circonstance, outre le coordonnateur général des Affaires présidentielles, par plusieurs responsables du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à conoravirus dans notre pays.

Le matériel médical en question est composé, entre autres, de masques (1 500 000), de tests covid-19 (200 000), de thermoflashs (2000), etc. Il s'agit là d'une partie de la commande de l'Etat gabonais dont avait parlé le président de la République dans son allocution sus-citée. Ce qui n'a rien à voir avec la part du Gabon quant au don fait à tout le continent africain par Jack Ma, un milliardaire chinois. Les équipements y relatifs sont arrivés hier dans notre pays.



ONDOUBA'NTSIBAH



