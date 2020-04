Confinement total : le RPM demande le bilan

"Le RPM s'étonne que les pouvoirs publics n'aient pas jugé utile de faire au peuple gabonais un bilan objectif et exhaustif de la mise en œuvre des nombreuses mesures adoptées pour faire face aux effets négatifs dans notre pays de la pandémie à Covid-19, aux plans sanitaire et socio-économique", a déclaré Alain-Michel Mombo, porte-parole du RPM.

Alexandre Barro Chambrier et les siens estiment que le confinement total n'a pas atteint les objectifs excomptés. "S'agissant du confinement total, destiné à limiter les déplacements non essentiels de la population et à stopper ainsi la propagation du coronavirus, le RPM tient à souligner que ce confinement n'est pas une fin en soi. Il n'a d'intérêt, dans la lutte contre cette pandémie, que s'il est d'abord effectif et que si en même temps il est procédé à un dépistage de masse qui permet de connaître l'état épidémiologique de la population en vue d'intensifier et d'isoler les porteurs symptomatiques et asymptomatiques."