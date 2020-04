Covid-19 : Question de responsabilité et de civisme

Ce n'est pourtant pas le moment de baisser la garde, tant s'en faut. La pandémie de Covid-19, ont noté les participants à la conférence de presse, lundi, autour du Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, demeure au Gabon dans sa phase ascendante. Et il n'a pas échappé à nombre d'entre nous – ô paradoxe – que c'est le jour même où était décidé le retour à un confinement partiel que notre pays enregistrait la progression la plus importante (+35) de cas testés positifs au nouveau coronavirus.

La preuve que le virus continue de circuler, et de façon plutôt inquiétante, principalement à travers Libreville et sa proche périphérie. La preuve aussi de la nécessité absolue de rester fidèles aux gestes barrières et aux mesures de distanciation physique et, plus généralement, sociale. Sans oublier le port du masque de protection dont le caractère obligatoire a été opportunément rappelé lors de la rencontre entre les membres du gouvernement et les représentants de la presse.