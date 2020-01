Challenge national : Soutien d'Ali Bongo Ondimba

Le Challenge national (CN), "mouvement politico-citoyen, qui se veut être le bras séculier du chef de l'État Ali Bongo Ondimba", a effectué, samedi dernier, au Centre social d'Akebé, dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, sa rentrée politique. Plusieurs responsables d'associations et représentants des partis politiques ont pris part à cette cérémonie au cours de laquelle le président de CN, Ghislain Ngui Nzé, a expliqué les motivations de la mise en place dudit mouvement.

"Le CN est né de la volonté de la nouvelle génération politique gabonaise de participer à la construction du Gabon aux côtés du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en toute probité et honnêteté. Nous voulons être le relais de son action auprès de l'opinion publique. Surtout, on voudrait être une force de propositions et d'actions dans l'espace qui lui sera consacré. Nous voulons être la force et le bouclier qui défendra avec honneur et fierté notre président dans son élan républicain. Parce que nous sommes convaincus qu'en dépit des difficultés économiques et le contexte politique, Ali Bongo est le seul capable de transformer notre quotidien et celui des populations", a-t-il indiqué.



AEE



