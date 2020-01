Enlèvements/Psychose : L'US aux côtés du gouvernement

Lors de la présentation des vœux à ses militants le week-end écoulé, le président de l'Union et Solidarité (US), Jean de Dieu Moukagni Iwangou, a appelé ses compatriotes à coopérer, de manière citoyenne, avec les forces de sécurité.

Jean de Dieu Moukagni Iwangou, président de l'Union et Solidarité (US), était le week-end écoulé au milieu de ses militants. À cette occasion, le président de l'US a évoqué la rumeur persistante sur les enlèvements d'enfants qui s'est emparée de Libreville ces derniers temps. Jean de Dieu Moukagni Iwangou est surtout revenu sur la psychose que cette situation a engendrée. Il a affirmé son ''soutien au gouvernement de la République, et sa solidarité aux forces de sécurité et de défense, pour assurer avec lucidité la protection des personnes, et le retour à l'ordre public".

Le président Moukagni Iwangou a regretté ce qu'il a appelé le ''phénomène dans lequel le peuple devient à la fois la malheureuse victime et le triste agresseur", soulignant : "Notre parti lance un appel à tous les fils du Gabon, pour une coopération citoyenne avec les forces de sécurité, pour que la recherche de la vérité soit encadrée, et que la sanction des auteurs soit distribuée selon la gravité de la faute.''

Par ailleurs, le président de l’US a précisé que les vœux qu'il a formulés à l'endroit de ses militants et compatriotes sont des vœux ''pour la promotion et le triomphe de ces valeurs d'unité et de solidarité, qui permettent de construire à l'avantage de tous, et pour le bien du pays''. En outre, il a invité les uns et les autres à réinvestir le terrain, pour ''semer plus loin notre message d'unité et de partage''.



Martina ADA METOULE



