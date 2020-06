Assemblée nationale : vers une reprise normale des travaux ?

Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, une réunion du bureau de ladite institution a eu lieu par visioconférence, mardi. Parmi les points abordés, on note le recensement des textes urgents encore en instance, l'organisation de la suite des travaux de l'institution avant la fin de la session ordinaire en cours, etc.

Les participants ont relevé que leurs dernières rencontres ont essentiellement tourné autour de l'évolution, plutôt préoccupante, de la pandémie de coronavirus dans notre pays, et les mesures de riposte que cette situation exige, tant au niveau national qu'au sein de cette Chambre du Parlement. Occasion pour le député de Pana de rappeler quelques actions déjà initiées sur place, dont le dépistage des députés et des agents, tout comme la désinfection des locaux. Non sans insister sur le respecrt des mesures barrières...

Sur un tout autre plan, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont préconisé la sollicitation des présidents des Commissions permanentes, pour identifier les textes urgents encore en instance et envisager une programmation de leur examen et leur adoption avant la fin de la présente session (dernier jour ouvrable de juin). Dans la même logique, le président de l'Assemblée nationale (PAN) a préconisé l'accélération des travaux relatifs à la proposition de loi sur le mariage coutumier.

Au terme du tour de table sur l'organisation du travail lors des semaines restantes, on soulignera que les uns et les autres ont reconnu la gravité de la situation sanitaire actuelle. Toutefois, ils ont préconisé la reprise des travaux de leur institution.



ONDOUBA'NTSIBAH



