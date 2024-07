Déficit de toilettes dans les bars : jusqu'à quand cette pollution à ciel ouvert ?

Dony habite au PK9. Plus précisément derrière la brigade de gendarmerie, dans le 5e arrondissement de Libreville.

Pour accéder à son lieu d'habitation, la jeune femme emprunte, comme d'autres riverains, une voie où est établi un troquet. Sauf que ce passage est pollué par de très fortes odeurs d'urines.

Une situation inconfortable qui irrite et suscite alors l'indignation chez de nombreux habitants. "C'est là où les gens passent, on ne peut pas le transformer en faire un endroit où l'on se soulage, ce n'est pas sérieux", s'indigne la dame.

Et Georgette, une autre habitante du quartier d'abonder dans le même sens : "Quand on ouvre un bar, il faut quand même prévoir des toilettes pour les clients au lieu de les envoyer dans la nature. Or l'absence de ces lieux réservés aux déjections corporelles nous impose d'inhaler en permanence des odeurs d' urine et parfois de matières fécales, avec tous les risques de maladies que cela comporte".

La tenancière, interrogée à ce propos par un client, explique qu'à l'intérieur du bar il n'y a pas d'espace, car je fais également de la nourriture pour vendre. Alors qu'"à l'extérieur j'ai prévu un endroit derrière le bâtiment, pour que les gens aillent se soulager. Sauf que certains estiment que c'est loin là-bas et c'est trop leur demander."

"Faux, il n'en est rien", rétorque un homme assis à quelques mètres de là, un habitué sans doute des lieux. Selon lui, la dame fait certainement allusion au bosquet situé derrière le bâtiment qui abrite son commerce de boissons.

Phénomène quasiment identique à Derrière-la station-service Engen du PK8. Dans cette zone chaude occupée par une forte communauté étrangère, en l'occurrence d'origine camerounaise, des centaines de bistrots de toutes dimensions sont alignées.

Point commun : ils sont tous dépourvus d'espaces d'aisances pour la clientèle.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon