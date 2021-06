Assemblée nationale : Quatre ministres interpelés par les députés

CONFORMEMENT à la Constitution, l'Assemblée nationale organise de manière mensuelle, une séance de questions orales au gouvernement. Pour ce mois de juin, les députés ont interpellé, hier, à la faveur d'une plénière présidée par Faustin Boukoubi, quatre ministres. Ils s'agit de Lee White (Environnement), Patrick Obiang Ndong (Santé), Franck Nguema (Sports) et Camélia Ntoutoume- Leclercq (déléguée à l'Enseignement supérieur).

Ces derniers ont été respectivement interrogés par les députés Alexandre Gilbert Awassi (2e siège de la commune de Moanda), Mesmin Boris Ngabikoumou Wada (siège unique du département de la Lékoko), Alexandre Gilbert Awassi, Rodrigue Abourou Otogo (3e siège du département du Woleu) et Frateli Martial Fouty (1er siège du département de la Basse-Banio). L'Enseignement supérieur ayant été interpellé à deux reprises.

Il faut souligner que le ministre de l'Environnement a été interrogé sur les inquiétudes liées aux récurrents séismes enregistrés dans notre pays ces derniers temps. Son collègue de la Santé, quant à lui, s'est expliqué sur la coopération sanitaire entre le Gabon et Cuba. En ce qui concerne le ministre des Sports, l'interrogation a porté sur l'orientation de la politique du sport national. C'est la ministre déléguée à l'Enseignement supérieur qui s'est exprimée sur deux questions. La première portait sur la situation académique et infrastructurelle de l'UOB et de l'USTM ; la seconde sur l'effectivité de la reprise des cours à l'UOB...