GimacPay  : Dysfonctionnement sur le système ou arnaque à la clientèle ?

ÉLISABETH Menda, résidente à Libreville, a envoyé 50 500 francs via mobile money le 11 juin dernier sur le numéro MTN de sa petite sœur au Cameroun voisin. Toute la journée, sa cadette lui dira n'avoir rien reçu. Jusqu'au lendemain matin, ladite somme ne sera toujours pas arrivée.

Et puis il y a le témoignage de Ludmilla Toung. À 3 reprises, elle a été victime du transfert qui n'arrive jamais à destination du Cameroun. ''Entre le message qui affiche le succès de la transaction et le dépôt qui n'arrive jamais, je ne savais à qui m'adresser avec les appels vers le 111 restés infructueux. Je suis allée sur place à l'agence où on m'a clairement signifié qu'ils étaient limités et ne pouvaient rien, qu'ils n'étaient pas capables de tracer les transactions à l'international comme cela se passe au niveau national. Ce sont près de 80 000 francs perdus je ne sais où.''