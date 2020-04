Application des mesures d'accompagnement : comme un parfum d'échec

D'autant que, selon eux, il se dégage comme une odeur d'impréparation, de précipitation et de confusion autour de la matérialisation de la gratuité des loyers, de l'eau, de l'électricité, et dans la distribution des kits alimentaires ou le soutien aux entreprises.

C'est dire que, quinze jours après le confinement du Grand Libreville, de nombreux habitants n'ont pas encore perçu l'once d'une mesure d'accompagnement. D'où leur volonté de voir l'équipe gouvernementale rectifier le tir et procéder à des réajustements nécessaires. D'autant plus qu'après la prorogation de l'état d'urgence, sauf changement extraordinaire de circonstances, il est plus que probable que le confinement de la capitale gabonaise et ses environs soit reconduit.